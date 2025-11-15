FC Inter 1908
Biasin svela: “Ho parlato col capo scout dell’Udinese e mi ha detto che per Solet l’Inter…”

In viale della Liberazione l'interesse per il difensore è ancora vivo, come raccontato da Fabrizio Biasin in live su Twitch per FcInter1908
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

L'Inter non ha smesso di seguire Oumar Solet. Il difensore dell'Udinese era un obiettivo di mercato del club nerazzurro in estate ma non si è trovato l'accordo sulla formula per portarlo a Milano.

Ma in viale della Liberazione l'interesse per il difensore è ancora vivo, come raccontato da Fabrizio Biasin in live su Twitch per FcInter1908: "Qualche giorno fa è venuto in redazione Carnevale dell’Udinese. Mi ha parlato di Solet e mi ha detto che è forte forte.

Secondo lui può fare pure l’attaccante (ride, ndr). Io prenderei lui. E do una notizia: l’Inter si è fatta viva in questi mesi per lui. Ma non per gennaio, per me non succederà niente”.

