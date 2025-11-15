L'Inter non ha smesso di seguire Oumar Solet. Il difensore dell'Udinese era un obiettivo di mercato del club nerazzurro in estate ma non si è trovato l'accordo sulla formula per portarlo a Milano.
In viale della Liberazione l'interesse per il difensore è ancora vivo, come raccontato da Fabrizio Biasin in live su Twitch per FcInter1908
Ma in viale della Liberazione l'interesse per il difensore è ancora vivo, come raccontato da Fabrizio Biasin in live su Twitch per FcInter1908: "Qualche giorno fa è venuto in redazione Carnevale dell’Udinese. Mi ha parlato di Solet e mi ha detto che è forte forte.
Secondo lui può fare pure l’attaccante (ride, ndr). Io prenderei lui. E do una notizia: l’Inter si è fatta viva in questi mesi per lui. Ma non per gennaio, per me non succederà niente”.
