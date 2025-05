«Ero in ritiro a Folgaria e lo chiamai. Avevamo giocato insieme all’Inter nel 1998-99. Lui era già Roby, io un diciottenne dai capelli biondo platino che anni prima aveva detto no alla Juve. Gli chiesi come avesse fatto a uscire dall’incubo infortuni e mi parlò del buddismo. Una svolta. A casa ho creato uno spazio spirituale, un mini tempio tutto mio dove mi rifugio quando le cose vanno male».

«Ora so gestire la rabbia e le emozioni. Dopo l’infortunio del 2011, dove sono rimasto fuori sei mesi, ho avuto bisogno di un aiuto psicologico. Avevo 30 anni, in piena separazione da mia moglie e con un’altra lesione. Mi crollò il mondo addosso, ma sono fiero di essermi fatto aiutare. Da solo non ce l’avrei fatta».

«Una malattia autoimmune. Tosse, raffreddore, febbre e la paralisi alle gambe. Scrissi un testamento in caso di morte. Per un mese non sono riuscito a camminare, poi il corpo ha creato degli anticorpi. È stato il periodo peggiore della mia vita. Chiuso in un ospedale in terapia intensiva, in un letto minuscolo. La famiglia e la fede mi hanno aiutato, come il destino: nel 2016 ho scampato l’attentato sulla Promenade des Anglais a Nizza per un ritardo del volo…».