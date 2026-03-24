Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere dell'Inter ha parlato del momento dei nerazzurri dopo le ultime prestazioni:
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fcinter1908 news interviste Frey: “Inter, non c’è da preoccuparsi: crisi passeggera. Ecco cosa serve per risorgere”
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Frey: “Inter, non c’è da preoccuparsi: crisi passeggera. Ecco cosa serve per risorgere”
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere dell'Inter ha parlato del momento dei nerazzurri dopo le ultime prestazioni
"Non c'è da preoccuparsi: l'Inter vincerà e la crisi del momento è passeggera. Certo, poteva già chiuderla nel derby ma sta mancando qualcosina. Non perde, ma deve dare di più. Cosa serve? Già il ritorno di Lautaro sarà importante. Quando l'argentino non c'è, si sente e le ultime partite ne sono la prova. Penso che, quando tornerà, ci sarà un atteggiamento diverso da parte di tutti.
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