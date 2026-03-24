Frey: “Inter, non c’è da preoccuparsi: crisi passeggera. Ecco cosa serve per risorgere”

"Non c'è da preoccuparsi: l'Inter vincerà e la crisi del momento è passeggera. Certo, poteva già chiuderla nel derby ma sta mancando qualcosina. Non perde, ma deve dare di più. Cosa serve? Già il ritorno di Lautaro sarà importante. Quando l'argentino non c'è, si sente e le ultime partite ne sono la prova. Penso che, quando tornerà, ci sarà un atteggiamento diverso da parte di tutti.