Non è crisi, anche se si è abbassato un po' il livello. Poi a volte le cose girano storte, come a Firenze. L'assenza di Bastoni viene sottovalutata, ma è fondamentale. Ci sta anche che sia subentrata un po' di stanchezza. Resto comunque super ottimista. Milan e Napoli non mi tanno paura, per ora... E poi torna Lautaro, decisivo pure tatticamente: senza di lui, la coppia è troppo statica.