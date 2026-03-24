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fcinter1908 news interviste Berti: “Inter, non è crisi. Milan e Napoli non mi fanno paura, e poi torna Lautaro…”

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Berti: “Inter, non è crisi. Milan e Napoli non mi fanno paura, e poi torna Lautaro…”

Berti: “Inter, non è crisi. Milan e Napoli non mi fanno paura, e poi torna Lautaro…” - immagine 1
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista dell'Inter ha detto la sua sul momento di flessione della squadra di Chivu
Andrea Della Sala Redattore 

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, Nicola Berti, ha detto la sua sul momento di flessione della squadra di Chivu:

Berti: “Inter, non è crisi. Milan e Napoli non mi fanno paura, e poi torna Lautaro…”- immagine 2
Getty

Non è crisi, anche se si è abbassato un po' il livello. Poi a volte le cose girano storte, come a Firenze. L'assenza di Bastoni viene sottovalutata, ma è fondamentale. Ci sta anche che sia subentrata un po' di stanchezza. Resto comunque super ottimista. Milan e Napoli non mi tanno paura, per ora... E poi torna Lautaro, decisivo pure tatticamente: senza di lui, la coppia è troppo statica.

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