Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, Nicola Berti, ha detto la sua sul momento di flessione della squadra di Chivu:
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fcinter1908 news interviste Berti: “Inter, non è crisi. Milan e Napoli non mi fanno paura, e poi torna Lautaro…”
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Berti: “Inter, non è crisi. Milan e Napoli non mi fanno paura, e poi torna Lautaro…”
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista dell'Inter ha detto la sua sul momento di flessione della squadra di Chivu
Non è crisi, anche se si è abbassato un po' il livello. Poi a volte le cose girano storte, come a Firenze. L'assenza di Bastoni viene sottovalutata, ma è fondamentale. Ci sta anche che sia subentrata un po' di stanchezza. Resto comunque super ottimista. Milan e Napoli non mi tanno paura, per ora... E poi torna Lautaro, decisivo pure tatticamente: senza di lui, la coppia è troppo statica.
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