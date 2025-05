"Il suo club era anche la sua famiglia. È ancora un onore aver vissuto quest'epoca e aver fatto parte di questa leggenda. Fu un periodo meraviglioso, ma con il rammarico di non aver vinto più titoli. Ma mostra anche cosa era la Serie A, cosa rappresentava il calcio italiano, il Calcio, probabilmente il campionato più importante del mondo. L'Inter era un mostro sacro. Lì ho imparato il rigore e il lavoro. In ogni allenamento, in ogni partita, giocavi per vincere! Ho assorbito questa mentalità".