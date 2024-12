Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Nicolò Frustalupi, vice di Walter Mazzari, è tornato così sulla loro esperienza in azzurro dell'anno scorso: "Per noi è stata una stagione difficile, ma lo era già da prima. Come ha detto il presidente anche il mercato non fu azzeccato con le cessioni di Kim, Lozano e Ndombelè. Kvaratskhelia? E’ fortissimo, anche mister Mazzarri ha subito puntato su di lui e per quel poco che siamo stati a Napoli lui è stato tra i pochi a rendere molto bene.