Intervistato da Il Mattino, Pietro Fusco, ex difensore e oggi direttore sportivo della Scafatese in Serie D, ha raccontato un curioso episodio

Marco Macca Redattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 17:32)

Intervistato da Il Mattino, Pietro Fusco, ex difensore e oggi direttore sportivo della Scafatese in Serie D, ha raccontato un curioso episodio che ha visto protagonista Ronaldo ai tempi dell'Inter:

Poi è arrivata la serie A e la sua foto del profilo Whatsapp vale più di una carta di identità perché ci siete lei e Ronaldo il fenomeno in azione... — «Empoli-Inter, che partita. Io giocavo con 5 punti di sutura alla testa, me li ero rimediati la settimana prima in uno scontro con Zauli a Vicenza, ma ero stato chiaro con Spalletti: “Contro l’Inter ci sono”. Anche perché volevo chiedere la maglietta a Ronaldo».

E come andò? — «Mi disse che me l’avrebbe data se lo avessi lasciato segnare. Finì 1-1 e fece gol Recoba».

E la maglia? — «Me la diede lo stesso. Ma non solo...».

Ovvero? — «Me l’ha data all’andata e pure al ritorno. Pensavo non si ricordasse di me e gliela richiesi. E invece lui: “Ma che fai, ne vuoi un’altra?”. Si mise a ridere, ma la mia soddisfazione fu quella che mi avesse riconosciuto».

(Fonte: Il Mattino)