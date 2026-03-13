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Fusco: “In un Empoli-Inter chiesi la maglia a Ronaldo. Al ritorno a San Siro mi disse…”

Fusco: “In un Empoli-Inter chiesi la maglia a Ronaldo. Al ritorno a San Siro mi disse…” - immagine 1
Intervistato da Il Mattino, Pietro Fusco, ex difensore e oggi direttore sportivo della Scafatese in Serie D, ha raccontato un curioso episodio
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da Il Mattino, Pietro Fusco, ex difensore e oggi direttore sportivo della Scafatese in Serie D, ha raccontato un curioso episodio che ha visto protagonista Ronaldo ai tempi dell'Inter:

Fusco: “In un Empoli-Inter chiesi la maglia a Ronaldo. Al ritorno a San Siro mi disse…”- immagine 2
Getty Images

Poi è arrivata la serie A e la sua foto del profilo Whatsapp vale più di una carta di identità perché ci siete lei e Ronaldo il fenomeno in azione...

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«Empoli-Inter, che partita. Io giocavo con 5 punti di sutura alla testa, me li ero rimediati la settimana prima in uno scontro con Zauli a Vicenza, ma ero stato chiaro con Spalletti: “Contro l’Inter ci sono”. Anche perché volevo chiedere la maglietta a Ronaldo».

E come andò?

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«Mi disse che me l’avrebbe data se lo avessi lasciato segnare. Finì 1-1 e fece gol Recoba».

Fusco: “In un Empoli-Inter chiesi la maglia a Ronaldo. Al ritorno a San Siro mi disse…”- immagine 3
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E la maglia?

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«Me la diede lo stesso. Ma non solo...».

Ovvero?

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«Me l’ha data all’andata e pure al ritorno. Pensavo non si ricordasse di me e gliela richiesi. E invece lui: “Ma che fai, ne vuoi un’altra?”. Si mise a ridere, ma la mia soddisfazione fu quella che mi avesse riconosciuto».

(Fonte: Il Mattino)

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