Matteo Pifferi Redattore 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 15:16)

Nel corso di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Keinan Davis, attaccante dell'Udinese, ha parlato anche di Inter: «L’obiettivo è la doppia cifra. Mi sento molto a mio agio, la cosa più bella è che ho il sostegno e l’appoggio della squadra».

Chi vince la Premier?

«L’Arsenal, of course. The best team in the world. È una squadra che ha i movimenti sincronizzati, sono bravissimi a scambiarsi più volte la posizione. Ma la chiave sono i due difensori: Gabriel e Saliba. Troppo forti. Comunque resto legato anche all’Aston Villa, il club in cui sono cresciuto e ho giocato di più».

E in Serie A chi vince?

«L’Inter, the best».

Chi è il miglior attaccante?

«Lautaro, senza alcun dubbio. Ma io mi sento tra i primi tre».

Il difensore che ritiene più forte e fastidioso in A?

«Akanji, assolutamente. Quelli della Roma erano molto duri».

Lei a San Siro ha segnato e avete vinto con l’Inter.

«È un ricordo che terrò per sempre. Ma la vittoria più bella con le big è stata quella col Napoli. Con gol decisivo di Ekkelenkamp, uno che in Premier ci starebbe benissimo».

Lei pensa mai a una big, alla Champions?

«Sì, bisogna sempre puntare al massimo. Sarebbe bello giocare le coppe, magari con l’Udinese».

La sua idea è quella di restare?

«Ovviamente sono molto concentrato sul presente e su questa stagione. Ho un contratto qui fino al 2027, ma stiamo piano piano cominciando a parlare di rinnovo».