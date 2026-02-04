Nel corso di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Keinan Davis, attaccante dell'Udinese, ha parlato anche di Inter: «L’obiettivo è la doppia cifra. Mi sento molto a mio agio, la cosa più bella è che ho il sostegno e l’appoggio della squadra».
Davis: “Scudetto all’Inter, la più forte”. E poi elogia Lautaro e un altro interista
Chi vince la Premier?
«L’Arsenal, of course. The best team in the world. È una squadra che ha i movimenti sincronizzati, sono bravissimi a scambiarsi più volte la posizione. Ma la chiave sono i due difensori: Gabriel e Saliba. Troppo forti. Comunque resto legato anche all’Aston Villa, il club in cui sono cresciuto e ho giocato di più».
E in Serie A chi vince?
«L’Inter, the best».
Chi è il miglior attaccante?
«Lautaro, senza alcun dubbio. Ma io mi sento tra i primi tre».
Il difensore che ritiene più forte e fastidioso in A?
«Akanji, assolutamente. Quelli della Roma erano molto duri».
Lei a San Siro ha segnato e avete vinto con l’Inter.
«È un ricordo che terrò per sempre. Ma la vittoria più bella con le big è stata quella col Napoli. Con gol decisivo di Ekkelenkamp, uno che in Premier ci starebbe benissimo».
Lei pensa mai a una big, alla Champions?
«Sì, bisogna sempre puntare al massimo. Sarebbe bello giocare le coppe, magari con l’Udinese».
La sua idea è quella di restare?
«Ovviamente sono molto concentrato sul presente e su questa stagione. Ho un contratto qui fino al 2027, ma stiamo piano piano cominciando a parlare di rinnovo».
