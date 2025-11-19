FC Inter 1908
Galante: “Chivu sta percorrendo la strada di Inzaghi, Inter la più forte. Su Bisseck…”

"Ha grandissimi calciatori, non si arriva in finale di Champions due anni su tre per fortuna", sostiene Galante
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, l'ex Inter Fabio Galante ha parlato così del derby di domenica:

"L'Inter è ancora la più forte? Per quello che ha fatto in questi anni, se non è la più forte comunque ci va vicino. Ha grandissimi calciatori, non si arriva in finale di Champions due anni su tre per fortuna. La strada che sta percorrendo Chivu è quella fatta da Inzaghi, se non è la più forte ci va vicino"

Chi è la principale antagonista dell'Inter?

"Dico il Milan, vediamo subito il derby. Dico il Milan perché non ha le coppe, ha un grandissimo allenatore, sicuramente la troveremo lassù a maggio per cercare di vincere il campionato"

Chi decide il derby?

"Spero che lo decida Lautaro, l'ho visto carico, ha segnato anche in Nazionale, è un leader e trascinatore"

Inter maledetta negli ultimi derby

"Ho avuto la fortuna di giocare i derby di Genova, Milano e Torino. Non c'entrano le assenze o la classifica, è una partita da cuori forti, non sono partite comuni"

Bisseck centrale può dare più garanzie di Acerbi e De Vrij?

"Bisseck quando ha giocato centrale ha fatto sempre la sua parte. Quando c'è organizzazione di reparto, il centrale può giocare anche a destra, centrale e anche a sinistra. Bisseck con Akanji e Bastoni compone un trio molto forte, può giocare anche da centrale"

