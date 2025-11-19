"Se non fossi diventato un calciatore professionista, avrei iniziato a studiare medicina a Berlino", spiega Bisseck

Matteo Pifferi Redattore 19 novembre - 16:40

Yann Aurel Bisseck ha visitato, durante la pausa delle Nazionali, la scuola elementare nella quale è cresciuto in quel di Colonia, la Regenbogen Primary School situata a Colonia-Dellbrück. Dopo aver giocato a calcio con i ragazzi, firmato autografi e scattato foto, il difensore dell'Inter ha risposto anche ad alcune domande poste proprio dai giovani studenti:

"Quello che ricordo di più dei miei anni alle elementari è tutto quello che succedeva nel cortile della scuola. Giocavo molto a calcio. Ma ricordo anche di essermi spaccato un dente nel cortile perché volevo fare un'acrobazia fantastica. Per fortuna, subito dopo è ricresciuto!", ricorda Bisseck che poi aggiunge:

"È fondamentale che i bambini capiscano fin da piccoli quanto sia importante un'istruzione adeguata. I miei genitori me l'hanno insegnato fin da piccolo e oggi sono ancora più grato a loro. Ecco perché ho colto l'occasione per trasmetterlo anche ai bambini: la scuola e l'istruzione sono tra le cose più importanti della vita. Siate impegnati, siate curiosi: ne vale la pena, perché apre tutte le porte della vita! L'istruzione è la medicina più efficace contro l'esclusione, il razzismo e la mancanza di prospettiva. Se non fossi diventato un calciatore professionista, avrei iniziato a studiare medicina a Berlino".

"Sapevo che sarebbero venuti molti bambini oggi. Ma dato che non sono esattamente famoso come Cristiano Ronaldo, sono stato incredibilmente felice di vedere quanto fossero entusiasti e coinvolti i bambini. Mi ha davvero fatto una bella sensazione. È stata una novità divertente per i bambini e mi è piaciuto molto anche a me. Come calciatore professionista, mi trovo in una posizione molto privilegiata, quindi sono felice di sostenere bambini e progetti come questo".

Bisseck, infatti, ha elargito una donazione generosa per il progetto Tatort e.V, con il quale garantirà zaini ed equipaggiamento scolastico per i bambini più svantaggiati di oltre 100 asili dell'area di Colonia nel progetto "Stiamo per partire: nessun bambino senza zaino".