Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex difensore ha parlato del mercato dell'Inter e della stagione straordinaria della squadra di Chivu

Gianni Pampinella Redattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 11:46)

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Intervistato dal Corriere della Sera, Fabio Galante ha parlato del mercato dell'Inter e della stagione straordinaria della squadra di Chivu. L'ex difensore fa il nome di tre giocatori per rinforzare la rosa nerazzurra. "L’Inter è una squadra forte, il gap in Europa resta, ma con giocatori come Solet, Jones e Palestra i nerazzurri avrebbero la possibilità di confermarsi in campionato".

Fabio Galante, per l’Inter è stata una stagione importante. Si aspettava questo percorso dei nerazzurri? — «L’Inter in questi anni ha dimostrato di essere una squadra forte, ha tutto per vincere. Quest’anno aveva sì un allenatore nuovo, ma è un tecnico che conosce molto bene l’ambiente. È subito entrato nella testa dei giocatori. L’Inter arrivava da una stagione nella quale non aveva vinto trofei: è come andare a Roma e non vedere il Papa. Chivu è stato bravo a ricompattare l’ambiente dopo il Mondiale per club. Mi aspettavo potesse essere protagonista».

L’eliminazione in Champions League con il Bodo Glimt resta l’unico neo della stagione? — «È una cosa che si può accettare se vinci due trofei. Tutti ci avrebbero messo la firma. C’è stata una delusione in quel momento lì, poi la rosa si è concentrata sulle altre competizioni, portando a casa il risultato. Non abbiamo la controprova nel calcio. Però, se magari fossero rimasti in Champions, sarebbe finita come l’anno prima».

Chi le è piaciuto di più? — «Dico Dimarco per gol e assist. Tuttavia, si può parlare del gruppo. Quando è mancato Lautaro Martinez, c’è chi lo ha sostituito bene. Il gruppo è stato davvero fondamentale. I senatori hanno fatto stare bene i giovani».

Un’altra rivelazione è stata Pio Esposito… — «Lui è un giocatore da Inter. Conosco molto bene i suoi fratelli e la sua famiglia. Pio ha la testa sulle spalle: ogni volta che va ad Appiano, va lì per migliorarsi e tutti gli vogliono bene».

Anche Zielinski ha fatto un’annata importante. — «Piotr ha disputato un’annata bellissima. È tornato quello visto a Napoli ed è un giocatore formidabile con la palla tra i piedi. Chivu è stato bravo con lui. Zielinski è stato una delle rivelazioni più belle».

Adesso cosa serve all’Inter per cercare di colmare il gap con le squadre europee? — «La Champions League è una competizione a parte, è particolare. Ti deve girare tutto bene. L’Inter è arrivata due volte in finale in tre anni. Chiaro che il gap c’è ancora. Le squadre inglesi, spagnole, tedesche e il Psg hanno più possibilità di prendere le prime scelte. Adesso i migliori non vengono in Italia».

Solet, Jones, Palestra possono bastare? — «Per il campionato sarebbero tre acquisti che darebbero ai nerazzurri la possibilità di confermarsi. Al di là del fatto che sia andato via Dumfries, questi tre sono profili di un livello alto. Andrebbero a migliorare la squadra e non è mai facile migliorare».

(Corriere della Sera)