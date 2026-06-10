Solet e Atta piacciono all'Inter, sarebbero dei colpi idonei al livello dei nerazzurri?

"Atta mia piace molto, è una mezzala tecnica e moderna, con grandi abilità. Assomiglia un po' a Sucic, per quanto abbia altre caratteristiche atletiche. Ha l'assist nelle corde, mentre deve crescere un po' in fase di finalizzazione. Solet invece è fisicamente straripante e forse a volte addirittura appare un po' troppo sicuro di sé. Comunque anche lui è un profilo pronto".