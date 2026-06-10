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Mussa: “Inter, Atta mi piace molto: somiglia un po’ a Sucic. Solet straripante”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giovanni Mussa, allenatore, ha parlato anche del mercato dell'Inter e dei nomi chiacchierati in ottica nerazzurra:
Solet e Atta piacciono all'Inter, sarebbero dei colpi idonei al livello dei nerazzurri?—
"Atta mia piace molto, è una mezzala tecnica e moderna, con grandi abilità. Assomiglia un po' a Sucic, per quanto abbia altre caratteristiche atletiche. Ha l'assist nelle corde, mentre deve crescere un po' in fase di finalizzazione. Solet invece è fisicamente straripante e forse a volte addirittura appare un po' troppo sicuro di sé. Comunque anche lui è un profilo pronto".
Investire più di 50 milioni per Palestra invece avrebbe senso per l'Inter?—
"Noi in Italia aspettiamo sempre che il giocatore sia conclamato, facendo inevitabilmente salire il prezzo. Di certo bisogna muoversi per tempo, dato che all'estero c'è molta più possibilità d'investimento".
(Fonte: TMW Radio)
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