FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Mussa: “Inter, Atta mi piace molto: somiglia un po’ a Sucic. Solet straripante”

news

Mussa: “Inter, Atta mi piace molto: somiglia un po’ a Sucic. Solet straripante”

Mussa: “Inter, Atta mi piace molto: somiglia un po’ a Sucic. Solet straripante” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giovanni Mussa, allenatore, ha parlato anche del mercato dell'Inter e dei nomi chiacchierati
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giovanni Mussa, allenatore, ha parlato anche del mercato dell'Inter e dei nomi chiacchierati in ottica nerazzurra:

Mussa: “Inter, Atta mi piace molto: somiglia un po’ a Sucic. Solet straripante”- immagine 2

Solet e Atta piacciono all'Inter, sarebbero dei colpi idonei al livello dei nerazzurri?

—  

"Atta mia piace molto, è una mezzala tecnica e moderna, con grandi abilità. Assomiglia un po' a Sucic, per quanto abbia altre caratteristiche atletiche. Ha l'assist nelle corde, mentre deve crescere un po' in fase di finalizzazione. Solet invece è fisicamente straripante e forse a volte addirittura appare un po' troppo sicuro di sé. Comunque anche lui è un profilo pronto".

Mussa: “Inter, Atta mi piace molto: somiglia un po’ a Sucic. Solet straripante”- immagine 3
Getty Images

Investire più di 50 milioni per Palestra invece avrebbe senso per l'Inter?

—  

"Noi in Italia aspettiamo sempre che il giocatore sia conclamato, facendo inevitabilmente salire il prezzo. Di certo bisogna muoversi per tempo, dato che all'estero c'è molta più possibilità d'investimento".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi anche
Mauro: “Juventus? La società è fondamentale e deve essere umile. L’Inter insegna”
Meluso: “Tutta la vita Silvio Baldini. Un grande uomo. E poi come allenatore è sempre...

© RIPRODUZIONE RISERVATA