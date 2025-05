Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, ha parlato da Monaco ai microfoni di Sky Sport a poche ore dal calcio di inizio della finale di Champions League tra nerazzurri e Paris Saint-Germain: "Sicuramente sono due squadre forti in tutti i reparti. Spero che ci sia qualche gol, ma non così tardi come contro il Barcellona, perchè non so se ci arrivo al 95'... Due squadre forti, che possono risolverla con qualunque giocatore. Penso che abbiano pochissimi difetti".