Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a poche ore dal calcio di inizio della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain: "Che partita mi aspetto? Mi aspetto tanti gol. Sono due grandissime squadre, se vediamo qualche gol è anche più divertente, no? Non diciamo niente, non portiamo sfiga. Se c'è una bella partita è meglio. Chi sarà il giocatore decisivo? Non voglio dire niente, se dico un nome poi... Diciamo così: gli attaccante del PSG e quelli dell'Inter sono fortissimi, quindi devono farci divertire".

"Due finali in tre anni non le fa nessuno. Perchè? Perchè sono forti, forti, forti, se no non arrivi a questo punto. Inzaghi? Importantissimo come tutti i giocatori e la dirigenza. I dirigenti comprano dei giocatori a delle cifre ragionevoli, ci sono secondo me due giocatori per ogni ruolo, e hanno fatto un lavoro incredibile. Poi ci sono delle squadre che spendono centinaia e centinaia di milioni di euro tutti gli anni. Noi, facendo le cose per bene, siamo arrivati a giocarci due finali".