Giovanni Galeone, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, accostato in queste settimane alle panchine di tutte le big di Serie A: "Ci siamo messaggiati giorni fa, io non chiedo per non essere inopportuno. Però lui che è un simpatico bugiardo mi ha rassicurato: mister, non mi ha chiamato nessuno! E io: ma come, Max, a fine maggio non uno che abbia provato a chiederti eventuale disponibilità? Io penso che De Laurentiis lo abbia fatto".