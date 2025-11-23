Intervistato da Libero, l'ex portiere del Milan Giovanni Galli ha parlato del derby di questa sera contro l'Inter
Galli: “Inter, chi temere? Lautaro, Barella, Calhanoglu fenomeno. Ma ecco chi diventerà un top”
Quello di oggi sarà il primo derby giocato in un San Siro di proprietà di Milan e Inter. Che effetto le fa?
«Questo stadio è storia e gloria, epos e grande calcio. Sentire i tifosi a pochi metri è una sensazione che ti dà emozioni, per alcuni può far paura ma è uno spettacolo pazzesco giocare la stracittadina. San Siro vive di ricordi ed è ancora bellissimo esser lì dentro da protagonista. Ma il mondo va avanti ed è comprensibile pensare a un impianto moderno e degno del nuovo millennio».
Le piace questo Milan di Max Allegri e Igli Tare?
«Sì, mi sembra solido e ben costruito da un uomo che conosce il calcio e sa bene quali giocatori acquistare e vendere sul mercato. Rabiot è stato un arrivo importante».
Leao sta tornando lui.
«Tutti entrano e sanno cosa fare con spirito encomiabile. Anche Pulisic potrà essere decisivo in questo derby».
Dell'Inter, chi temere?
«I soliti assi, da Lautaro a Barella. Per non parlare di quel fenomeno di Chalanoglu. Ma c'è un ragazzo che diventerà un grande».
Sucic?
«Esattamente. In lui intravedo un talento e una qualità nelle giocate assolutamente uniche».
