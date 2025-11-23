FC Inter 1908
Galli: "Inter, chi temere? Lautaro, Barella, Calhanoglu fenomeno. Ma ecco chi diventerà un top"

Intervistato da Libero, l'ex portiere del Milan Giovanni Galli ha parlato del derby di questa sera contro l'Inter
Quello di oggi sarà il primo derby giocato in un San Siro di proprietà di Milan e Inter. Che effetto le fa?

«Questo stadio è storia e gloria, epos e grande calcio. Sentire i tifosi a pochi metri è una sensazione che ti dà emozioni, per alcuni può far paura ma è uno spettacolo pazzesco giocare la stracittadina. San Siro vive di ricordi ed è ancora bellissimo esser lì dentro da protagonista. Ma il mondo va avanti ed è comprensibile pensare a un impianto moderno e degno del nuovo millennio».

Le piace questo Milan di Max Allegri e Igli Tare?

«Sì, mi sembra solido e ben costruito da un uomo che conosce il calcio e sa bene quali giocatori acquistare e vendere sul mercato. Rabiot è stato un arrivo importante».

Galli: “Inter, chi temere? Lautaro, Barella, Calhanoglu fenomeno. Ma ecco chi diventerà un top”- immagine 2

Leao sta tornando lui.

«Tutti entrano e sanno cosa fare con spirito encomiabile. Anche Pulisic potrà essere decisivo in questo derby».

Dell'Inter, chi temere?

«I soliti assi, da Lautaro a Barella. Per non parlare di quel fenomeno di Chalanoglu. Ma c'è un ragazzo che diventerà un grande».

Sucic?

«Esattamente. In lui intravedo un talento e una qualità nelle giocate assolutamente uniche».

