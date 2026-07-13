«Mi sembra un progetto coerente. Malagò ha un alto profilo istituzionale, ma arriva dall’esperienza alla guida del Coni, non ha una conoscenza così specifica del mondo del calcio. Con Maldini ha scelto una figura che sa tutto di questo sport. Adesso c’è anche un alto profilo calcistico».

Perché la nomina di Maldini è stata invocata in modo così unanime?

«Paolo rappresenta la storia del calcio. Sono molto legato a questo ragazzo. Lo chiamo ancora così perché ha dieci anni meno di me e lo ricordo al debutto. È serio, per oltre due decenni ha frequentato da leader lo spogliatoio di una squadra che ha vinto tutto. È una garanzia. Ora bisogna lasciarlo lavorare».