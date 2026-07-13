Sono queste le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, a Rai Radio 1 sul futuro della Nazionale e del movimento calcistico italiano

"La rinascita ci sarà ma non per una o due figure. O per quella che sarà la scelta dell'allenatore. Evidentemente questo sistema non funziona, non riesce a trasmettere giocatori di livello. Serviranno persone valide per una riforma molto più importante". Sono queste le parole di Gian Piero Gasperini , tecnico della Roma, a Rai Radio 1 sul futuro della Nazionale e del movimento calcistico italiano.

"Non sarà facile, ma una Nazionale competitiva riusciremo a metterla in campo. Serve, però, rivedere il sistema e soprattutto i settori giovanili. I ragazzini giocano per grandi percentuali a calcio, se poi non diventano calciatori il problema è degli adulti, non loro. Abbiamo le risorse e le basi, il nostro calcio rispecchia una qualità superiore rispetto a quello che abbiamo ottenuto come Nazionale", conclude.