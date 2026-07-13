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Gasperini: “Nazionale? Ci sarà rinascita, ma serviranno persone valide per…”

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Sono queste le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, a Rai Radio 1 sul futuro della Nazionale e del movimento calcistico italiano
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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"La rinascita ci sarà ma non per una o due figure. O per quella che sarà la scelta dell'allenatore. Evidentemente questo sistema non funziona, non riesce a trasmettere giocatori di livello. Serviranno persone valide per una riforma molto più importante". Sono queste le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, a Rai Radio 1 sul futuro della Nazionale e del movimento calcistico italiano.

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"Non sarà facile, ma una Nazionale competitiva riusciremo a metterla in campo. Serve, però, rivedere il sistema e soprattutto i settori giovanili. I ragazzini giocano per grandi percentuali a calcio, se poi non diventano calciatori il problema è degli adulti, non loro. Abbiamo le risorse e le basi, il nostro calcio rispecchia una qualità superiore rispetto a quello che abbiamo ottenuto come Nazionale", conclude.

 

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