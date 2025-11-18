A Sky Sport, Adriano Galliani ha parlato così verso il derby tra Inter e Milan in programma domenica a San Siro

“I miei preferiti sono stati quelli di Champions in sei giorni nel 2003. Nell’aria si palpava tutta la tensione.

Mondiali? Rino ce la farà. Se c’è uno che può farcela è lui. Il momento è difficile“, ha detto Galliani.