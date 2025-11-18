FC Inter 1908
Galliani: “Derby preferito? I due di Champions in 6 giorni. Gattuso ci porterà ai Mondiali”

A Sky Sport, Adriano Galliani ha parlato così verso il derby tra Inter e Milan in programma domenica a San Siro
A Sky Sport, Adriano Galliani ha parlato così verso il derby tra Inter e Milan in programma domenica a San Siro.

“I miei preferiti sono stati quelli di Champions in sei giorni nel 2003. Nell’aria si palpava tutta la tensione.

Mondiali? Rino ce la farà. Se c’è uno che può farcela è lui. Il momento è difficile“, ha detto Galliani.

