"Come nacque la scelta di portare Allegri al Milan la prima volta - spiega -? Nacque da me. Proponevo gli allenatori al presidente Berlusconi e poi lui sceglieva. Il pranzo ad Arcore decisivo arrivò nel giorno della finale di Champions League che incoronò l'Inter contro il Bayern Monaco. Mi ha sempre piaciuto il suo gioco, il suo modo di allenare. E infatti ha vinto subito lo scudetto. Questo Milan è da scudetto? Da tifoso ci spero".

"Allegri ha vinto alla prima stagione con il Sassuolo, con il Milan la prima volta e con la Juventus. Gattuso ce la farà a portare l'Italia al Mondiale? È un grande motivatore ed è determinato. Sono convinto che questa volta con i playoff ce la facciamo".