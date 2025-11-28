FC Inter 1908
Lo Monaco: “Gasperini riesce sempre a trarre il massimo dai calciatori. Solo all’Inter…”

A Radio Napoli Centrale, Pietro Lo Monaco, ex dirigente del Catania, ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A. Ecco le sue parole
Marco Macca
A Radio Napoli Centrale, Pietro Lo Monaco, ex dirigente del Catania, ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A. Ecco le sue parole:

"Il Napoli è una delle squadre più forti d’Europa. La giornata di Eindhoven può capitare a tutti, anche alle grandi squadre. Il Napoli ha una difesa forte supportata da un centrocampo ancora più forte. Quando ci sono tutti è una squadra quasi imbattibile. Ero allo stadio a Firenze e rimasi impressionato. Sulla bontà di questa squadra ci metto la mano sul fuoco".

"Gasperini riesce a trarre sempre il massimo dai suoi uomini. Lo ha fatto ovunque, tranne con l’Inter, per situazioni particolari. La Roma lotterà con le altre per lo scudetto".

(Fonte: Radio Napoli Centrale)

