"Il Napoli è una delle squadre più forti d’Europa. La giornata di Eindhoven può capitare a tutti, anche alle grandi squadre. Il Napoli ha una difesa forte supportata da un centrocampo ancora più forte. Quando ci sono tutti è una squadra quasi imbattibile. Ero allo stadio a Firenze e rimasi impressionato. Sulla bontà di questa squadra ci metto la mano sul fuoco".