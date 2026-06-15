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fcinter1908 news interviste Garbo: “Milan gestito da uno che fa il telecronista e uno che va al compleanno di Trump”
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Garbo: “Milan gestito da uno che fa il telecronista e uno che va al compleanno di Trump”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo ha commentato la difficile situazione in casa Milan. Ecco le sue dichiarazioni
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo ha commentato la difficile situazione in casa Milan. Ecco le sue dichiarazioni:
Amorim è il profilo giusto per il Milan?
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"Credo sia un gran casino al Milan. Come si fa a gestire una società come il Milan con uno che fa il telecronista e l'altro che è al compleanno di Trump? Serve avere rispetto per la società che conduci. L'allenatore viene prevaricato così dalle scelte di gestione della società. Ci vuole milanismo all'interno del club, per me la Juve sta ridiventando una società valida, visti i cambiamenti fatti. Qui non vedo programmazione. Chiunque arriverà in panchina, andrà in grande difficoltà".
(Fonte: TMW Radio)
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