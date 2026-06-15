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De Paola: “Palestra forte, ma non vorrei diventasse un nuovo Frattesi. La cifra giusta…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato anche del mercato dell'Inter con focus sul profilo di Marco Palestra, grande obiettivo dei nerazzurri. Ecco le sue parole:
Per Allegri il Napoli rappresenta l'ultima occasione?—
"Credo sia veramente l'ultimo treno. Parte in vantaggio, perché il lavoro fatto da Conte è stato incredibile e perché la rosa del Napoli è fortissima. Ora il problema è capire quanto il lavoro di Allegri, come successe quando subentrò a Conte alla Juventus, possa liberare ulteriori risorse a quei giocatori spremuti dal lavoro degli ultimi anni. Oggi però se non hai un calcio ben organizzato non vai da nessuna parte, questo è il punto".
Quante possibilità ha l'Inter di acquistare Palestra?—
"Mi sembra molto la stessa vicenda che caratterizzò l'arrivo di Frattesi. Un giocatore conteso da molte squadre che alla fine finì in nerazzurro perché la volontà della società di acquistarlo era stata la più ferrea. In questo caso pero bisogna fare attenzioni alle valutazioni rispetto al livello del giocatore. Palestra ha grandi potenzialità, ma non vorrei che rischiasse di fare proprio lo stesso percorso di Frattesi. La cifra ideale sarebbe 30/35 milioni".
(Fonte: TMW Radio)
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