Per Allegri il Napoli rappresenta l'ultima occasione?

"Credo sia veramente l'ultimo treno. Parte in vantaggio, perché il lavoro fatto da Conte è stato incredibile e perché la rosa del Napoli è fortissima. Ora il problema è capire quanto il lavoro di Allegri, come successe quando subentrò a Conte alla Juventus, possa liberare ulteriori risorse a quei giocatori spremuti dal lavoro degli ultimi anni. Oggi però se non hai un calcio ben organizzato non vai da nessuna parte, questo è il punto".