Marco Astori Redattore 23 novembre - 17:28

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, intervistato da DAZN, ha parlato così dopo la gara con la Cremonese: "La mia espulsione? I 10 minuti finali del primo tempo sono stati molto pesanti per noi, poi ad inizio secondo tempo io non ho detto niente. Su un fallo interpretato su Mancini non ho detto una parola, assolutamente.

Il quarto uomo che è messo lì se poteva dirmi qualcosa poteva farlo per il rigore concesso ma non per il secondo tempo. Quindi hanno fatto due errori molto grossolani, se doveva fare qualcosa doveva farlo nel primo tempo, nel secondo zero. Il quarto uomo l'ha richiamato due volte: una pessima presenza vicino all'area, già ha poco da fare lì vicino alle panchine, in questo caso si è comportato veramente male.

Continuare a sognare? Questa cosa del sogno l'ho già spiegata ieri: è giusto sognare in queste posizioni, ma sappiamo che i sogni rarissime volte si avverano. Ma è bello viverli ma lo stiamo facendo: facciamo finta di svegliarci, ci riaddormentiamo un po' e cerchiamo di allungarlo".