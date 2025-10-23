L'allenatore della Roma ha parlato dopo la sconfitta di Europa League contro i cechi del Viktoria Plzen

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 23:31)

«Non mi rivedo nella descrizione di Dybala, la Roma ha lottato fino alla fine e ha cercato di pareggiare. No, non credo che sia quello. Nel secondo tempo abbiamo tenuto fino al novantesimo. Mosci nelle conclusioni, quello sì. C'è gente che non segna da tempo, serve un esame di coscienza e chiedersi come mai. Evidente che ci siano dei problemi: anche questa sera abbiamo segnato solo su rigore. Anche questa sconfitta ci deve far pensare». Così Gian Piero Gasperini ha parlato a Skysport dopo la sconfitta in Europa League della sua Roma e si è riferito alle parole dell'argentino che ha parlato di una squadra entrata in campo moscia e che ha sottovalutato la gara.

Poi il mister ha aggiunto:

-Anche la difesa si ritrova in qualche situazione inaspettata?

Sicuramente un paio di situazioni inattese all'inizio, ma dietro ci hanno tenuto a galla impendendo delle ripartenze. E alla fine la situazione la possiamo definire positiva.

-Sei preoccupato da questa situazione?

La fiducia viene dai risultati e dalla situazione che crei. C'erano gli spazi e potevamo essere più concreti. Se non lo siamo stati c'è da riflettere. Non è una gara in cui abbiamo trovato una squadra chiusa, potevamo giocare qualititativamente bene e c'erano le condizioni per giocare meglio in attacco, con coralità, con più pericolosità e calciare da più vicino. dobbiamo migliorare l'efficacia in attacco, non basta dire che creiamo le situazioni: è troppo poco. E i giocatori che abbiamo devono risolvere: tutti devono fare un assist in più, un tiro dentro la porta in più, un gol in più. Lo score di tanti giocatori non è così alto, ma dobbiamo alzarlo per fare punti e altrimenti le prestazioni diventano negative. Ho visto invece prestazioni buone e segnare rende tutto positivo, quindi dobbiamo metterci una pezza a questa situazione con l'attacco, sicuramente.

-Andare sotto all'inizio complica: è un problema di attitudine?

Indubbiamente, andare in svantaggio non è positivo e quando andiamo in vantaggio vinciamo la partita. Ci sono gare e gare e quando vai in svantaggio con certe squadre diventa più difficile. Ma se stasera non realizzi ti devi preoccupare un po' e ti devi dare una mossa in maniera diversa.

