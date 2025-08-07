Intervistato da Sky Sport, Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato così del caso Ademola Lookman, suo giocatore allenato nell'Atalanta.
"Io posso dire solo che mi dispiace perché abbiamo vissuto momenti così belli che si corre il rischio di ricordare questi giocatori per l'ultimo episodio, quando invece ce ne sono stati tantissimi meravigliosi. Invece adesso risalta solo questo.
Sono dispiaciuto per il ragazzo e per la società, spero che si risolva presto questa situazione", ha concluso.
