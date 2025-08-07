Il direttore del Corriere dello Sport ha risposto ai tifosi che gli hanno chiesto dell'interesse dei Gunners per il giocatore dell'Atalanta

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 22:16)

"Come se Lookmandovessi comprarlo io". Ivan Zazzaroni ha postato un altro aggiornamento sull'attaccante nigeriano e ha promesso di seguire la vicenda come se dovesse comprare lui il giocatore. Dopotutto sta raccontando varie fasi e dettagli dalla metà di luglio, da quando per le prime volte il nome dell'attaccante è stato accostato all'Inter.

"Prometto che seguirò questa trattativa come se Lookman dovessi comprarlo io. PS. Visto che me lo chiedete, mi sento di escludere che l'Arsenal sia sul giocatore. Lì ho ottimi rapporti", ha sottolineato nel suo post il direttore del Corriere dello Sport.

"Nel frattempo, per i milanisti: la Juve per Vlahovic ha chiesto 35 milioni. Pertanto, resta Hojlund, se si deciderà a lasciare Manchester", ha scritto nello stesso post parlando del mercato del Milan che lavora per un attaccante e starebbe seguendo sia il giocatore bianconero sia lo svedese.