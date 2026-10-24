È finita tre a tre la partita della Roma contro il Napoli, una gara che i giallorossi hanno pareggiato in pratica in extremis e permettono alla Roma di portarsi a 18 punti, ad un punto da Inter e Lazio, in attesa delle rispettive partite. Quella di stasera della squadra di Gattuso contro il Parma e quella di domani a ora di pranzo della squadra di Chivu contro la Fiorentina.

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Nel secondo tempo è stata una gara molto bella, avevamo dentro la sensazione di poterla vincere e avevamo dentro la sensazione di poter portare a casa i tre punti. Nonc'è stata frenesia, abbiamo mantenuto i ruoli e abbiamo mantenuto la nostra voglia di giocare facendo gol di qualità. Arrivavamo bene con diversi giocatori e ha fatto la differenza anche l'energia di chi è entrato. Soulé ha giocato una grande partita, lui come altri giocatori. Siamo in un gran momento, abbiamo convinzione e cerchiamo di portare avanti il nostro calcio in un momento con il morale alto. Avevamo la sensazione di poter fare di più, ma per come è andata sul 3-2 alla fine è andata meglio così».

-Quale dei tre pareggi tutti molto diversi con Inter, C0mo e Napoli: quale la soddisfa di più?

Di questi tre pari, tutti diversi, abbiamo avuto la sensazione di essere molto competitivi contro queste squadre che sono tra le migliori in assoluto. Con l'Inter siamo andati vicino a vincere, poi alla fine l'Inter ha recuperato due gol. Con il Como abbiamo giocato in 10 per quasi tutto il secondo tempo e quindi non siamo riusciti ad essere propositivi. Il Napoli è una squadra di assoluto valore, aver rimontato e aver giocato questo tipo di gara da un certo punto in poi è stata una bella inizione per noi. Il Napoli è sempre stata una squadra di riferimento, ha vinto due scudetti negli ultimi anni e se riesci a fare questa partita puoi avere la forza e la fiducia di poterla giocare con tante squadra.

-Balerdi ha leadership...

Balerdi-De Roon ho pensato che fossero due leader e due capitani nelle loro squadre e il loro apporto è stato straordinario. Si sono inseriti subito. Forse per De Roon era più facile perché lo conoscevo da anni. Belerdi conosce il calcio ed ha un'energia straordinaria, ha fatto anche doppietta. Un grande giocatore per me.