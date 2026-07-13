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Carnevali: “Frattesi straordinario, gioca poco all’Inter e farebbe comodo! Ma noi in quel ruolo…”

Carnevali: “Frattesi straordinario, gioca poco all’Inter e farebbe comodo! Ma noi in quel ruolo…” - immagine 1
Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ha parlato così della possibilità di acquistare Davide Frattesi dall'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di GR Parlamento, Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ha parlato così della possibilità di acquistare Davide Frattesi dall'Inter.

Inter Frattesi
Getty Images

È un ragazzo straordinario, che ha trovato poco spazio nell'Inter, farebbe comodo a tutti i grandi club. Chiaramente però abbiamo tanti grandi giocatori e dobbiamo trovare le possibilità di cederli. Frattesi è un giocatore straordinario, ma in quel ruolo non abbiamo la necessità di un giocatore come lui".

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