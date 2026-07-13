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fcinter1908 news interviste Carnevali: “Frattesi straordinario, gioca poco all’Inter e farebbe comodo! Ma noi in quel ruolo…”
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Carnevali: “Frattesi straordinario, gioca poco all’Inter e farebbe comodo! Ma noi in quel ruolo…”
Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ha parlato così della possibilità di acquistare Davide Frattesi dall'Inter
Intervenuto ai microfoni di GR Parlamento, Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ha parlato così della possibilità di acquistare Davide Frattesi dall'Inter.
È un ragazzo straordinario, che ha trovato poco spazio nell'Inter, farebbe comodo a tutti i grandi club. Chiaramente però abbiamo tanti grandi giocatori e dobbiamo trovare le possibilità di cederli. Frattesi è un giocatore straordinario, ma in quel ruolo non abbiamo la necessità di un giocatore come lui".
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