Secondo tempo meglio, avevamo una squadra giovanissima in campo ma sono stati bravi tutti e abbiamo vinto una partita che conta molto. Così Gian Piero Gasperini dopo la vittoria sul Genoa di De Rossi.

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«Non avevo dubbi sulla reazione perché conosco bene il mio gruppo da un punto di vista caratteriale ma non era facile. Il secondo tempo è stato di valore, nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà sulle palle lunghe, poi meglio», ha aggiunto il tecnico giallorosso.

-Un anno fa di questi tempi c'era la Roma degli 1-0. Mentre avete mantenuto i gol subiti, tre come un anno fa, sono esplosi i gol realizzati: 16 anziché 7. Malen è una spiegazione, ma non è l'unica. Come nasce questa pericolosità gasperiniana?

Non era facile. L'anno scorso ero appena arrivato, abbiamo fatto un bel po' di strada. Non c'era Malen e neanche Dybala, c'era saltuariamente allora. Adesso abbiamo accumulato prestazioni e soddisfazioni e abbiamo una facilità realizzativa che non avevamo e i nostri gol sono di una certa qualità. Abbiamo assimilato molte situazioni e possibilità di arrivare al gol.

-La partita con il Real l'avete percepita come qualcosa di positivo?

Perdere in quella maniera è stato devastante, era una prestazione di valore, strameritata nel risultato e nelle occasioni. Ce la siamo complicata in sette minuti con tre calci d'angolo. Stavamo creando più noi. Non avevamo dubbi che avremmo reagito così pur con tante assenze. Ho volutamente cambiato tanto perché tanti ragazzi hanno vissuto in panchina la gara col Real e avevano tanta energia. Il Genoa poteva crearci problemi e ce li ha creati nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo capito come affrontare questa rivale e l'abbiamo fatto meglio.

(Fonte: SS24)