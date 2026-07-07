L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato così ai microfoni di Sky Sport in vista della prossima stagione e non solo

Alessandro Cosattini Redattore 7 luglio 2026 (modifica il 7 luglio 2026 | 18:59)

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L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato così ai microfoni di Sky Sport in vista della prossima stagione e non solo: “Sarebbe una bella eredità vincere lo scudetto dopo Capello (ride, ndr). Siamo ancora in vacanza, vacanze miste: tanto lavoro anche e pensiero alla prossima stagione dopo essere entrati in Champions. Vogliamo essere protagonisti, ma siamo ancora alle chiacchiere.

D’Amico? Ci sentiamo molto, anche con la proprietà, rapporto continuo. Ci si avvicina a inizio stagione, c’è il mercato anche se l’attenzione è sui Mondiali. Dalla prossima settimana si entra nel vivo anche col mercato.

Rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik? Farà la società, siamo contenti un po’ tutti, compresi i calciatori, penso sia questione di giorni.

La Roma ha dimostrato di avere una buona base, un gruppo molto solido e competitivo. L’obiettivo della proprietà è di migliorare ancora la squadra il più possibile. D’Amico è impegnatissimo su tutti i fronti, cecheremo di lavorare per dare soddisfazione alla Roma e ai suoi tifosi.

L’approdo in Champions? Questa squadra in 38 gare avrà avuto un paio di partite in difficoltà rispetto alla zona Champions, se no siamo sempre stati dentro o a ridosso. Abbiamo avuto una grande partenza, un grande girone di andata e appena abbiamo recuperato elementi abbiamo fatto un finale straordinario che è valso la Champions”.