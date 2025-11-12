"Di facile non c'è nulla, ricordiamoci la partita di Reggio Emilia di 3-4 mesi fa. Di facile non c'è nulla, tutti hanno in mente l'11-1 contro la Norvegia ma la Moldavia non è una squadra di scappati di casa, ha giocatori interessanti, domani non sarà una passeggiata. Ci saranno alcuni cambi, voglio vedere la crescita, saper soffrire, tenere bene il campo ma di facile non c'è nulla"

"Scamacca e Raspadori partono dall'inizio. A Scamacca manca minutaggio, saranno loro i due attaccanti. Lui non deve strafare, sappiamo le sue caratteristiche, quando sta bene sappiamo cosa ci può dare. Deve stare tranquillo e fare una partita seria"

Come vivi l'attesa di marzo?

"Sono onesto con te, nella mia testa c'è la partita di domani e non vado oltre. Vedo la crescita, vedo come si allenano e come stanno bene insieme. Questo raduno non è uno semplice, siamo già qualificati agli spareggi, ci sono piccoli dolorini, e invece devo dire grazie a Barella, a Calafiori, a Bastoni anche per il mese scorso, perché non era scontato. Complimenti ai ragazzi per la professionalità e la voglia che stanno dimostrando giorno dopo giorno, per come indossano la maglia e per i loro comportamenti"