Tra campo e panchina, saranno almeno dieci i giocatori che hanno posto fisso a Coverciano e a questi ne vanno aggiunti altri tre

Marco Astori Redattore 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 15:32)

Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso gongola: stasera in Napoli-Inter sarà praticamente una sfilata di calciatori azzurri. Si sofferma su questo tema l'edizione odierna di Tuttosport: "Tra campo e panchina, saranno almeno dieci i giocatori che hanno posto fisso a Coverciano e a questi vanno aggiunti Meret (fresco di frattura al 2° metatarso del piede destro, per lui due mesi di stop, in azzurro lo rivedremo a marzo), Darmian (pure lui infortunato e possibile jolly nell’emergenza), oltre a Francesco Acerbi che, dopo il cortocircuito con Spalletti a giugno ha riaperto le porte al club Italia, mettendosi a disposizione del ct in caso di bisogno.

Gattuso l’ha molto apprezzato ma, ovviamente, guarda in ottica futura, per questo motivo saranno mesi importanti per studiare la crescita di Alessandro Buongiorno, alla luce della necessità di avere marcatori puri in squadra (nell’ultimo giro di convocazioni è stato chiamato il milanista Gabbia). Alla voce certezze ci sono Di Lorenzo, Barella e Dimarco - sempre titolari nelle prime 4 gare con Gattuso ct - più Bastoni, che una partita l’ha saltata ma solo per squalifica (il prossimo sarà Barella, out in Moldavia) e naturalmente Politano, out per infortunio nelle ultime due uscite. Il fatto che Gattuso l’abbia sostituito con Spinazzola (tra l’altro in forma smagliante) indica quanto il ct voglia sfruttare l’assist dato dall’idea di pescare da due blocchi squadra già collaudati.

Al mazzo va aggiunto Frattesi, sempre chiamato in azzurro nonostante all’Inter continui a faticare a trovare una collocazione, e gli attaccanti. Pio Esposito da deb nella convocazione settembrina è diventato una certezza, mentre Lucca sgomita per ritrovare spazio e potrà riuscirci soltanto attraverso una esplosione al Napoli dopo un inizio alquanto zoppicante. Il primo ad augurarselo è Conte, ma non è il solo: perché - come ripete sempre Gattuso - a Coverciano le porte sono aperte per tutti".