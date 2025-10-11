Estonia-Italia, Gattuso: “Questa sera voglio una nazionale di coraggiosi”

"Il percorso è lungo, ma dobbiamo ritornare quelli che eravamo prima - ha affermato -. Noi eravamo un'eccellenza nella scuola dei portieri, eravamo un'eccellenza nel modo di difendere e cambiando il modo di stare in campo, provando a fare qualcosa di diverso, abbiamo perso questa forza. Dobbiamo ritornare a fare cose che abbiamo smesso di fare - ha proseguito - Si giocava di reparto e ora invece si difende in maniera diversa, a campo aperto uno contro uno correndo dei rischi. Dobbiamo ritornare a quella che era la forza azzurra, al blocco difensivo italiano che tutti nel mondo temevano".