FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Estonia-Italia, Gattuso: “Questa sera voglio una nazionale di coraggiosi”

news

Estonia-Italia, Gattuso: “Questa sera voglio una nazionale di coraggiosi”

Estonia-Italia, Gattuso: “Questa sera voglio una nazionale di coraggiosi” - immagine 1
Così il ct dell'Italia, Rino Gattuso, in un'intervista esclusiva agli inviati di Radio1 Rai a poche ore dalla partita con l'Estonia a Tallin
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

"Questa sera voglio una nazionale di coraggiosi, ma i ragazzi devono sapere annusare il pericolo. È questo l'aspetto che dobbiamo migliorare".

Estonia-Italia, Gattuso: “Questa sera voglio una nazionale di coraggiosi”- immagine 2

Così il ct dell'Italia, Rino Gattuso, in un'intervista esclusiva agli inviati di Radio1 Rai a poche ore dalla partita con l'Estonia a Tallin. Il ct ha anche affrontato il timore che pervade un po' tutti in Italia, ovvero l'ennesima mancata qualificazione ai Mondiali.

Estonia-Italia, Gattuso: “Questa sera voglio una nazionale di coraggiosi”- immagine 3
Getty Images

"Il percorso è lungo, ma dobbiamo ritornare quelli che eravamo prima - ha affermato -. Noi eravamo un'eccellenza nella scuola dei portieri, eravamo un'eccellenza nel modo di difendere e cambiando il modo di stare in campo, provando a fare qualcosa di diverso, abbiamo perso questa forza. Dobbiamo ritornare a fare cose che abbiamo smesso di fare - ha proseguito - Si giocava di reparto e ora invece si difende in maniera diversa, a campo aperto uno contro uno correndo dei rischi. Dobbiamo ritornare a quella che era la forza azzurra, al blocco difensivo italiano che tutti nel mondo temevano".

Leggi anche
Ibrahimovic: “La top 3 di sempre? Ronaldo il Fenomeno il migliore. E sul podio...
Ibra: “Un allenatore mi ha fatto diventare un animale. Mourinho e Guardiola? Differenti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA