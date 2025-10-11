Il dirigente rossonero ed ex calciatore ha fatto la sua classifica dei migliori al Festival di Trento e ha parlato anche di difensori cattivi

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 ottobre - 16:10

A Zlatan Ibrahimovic, durante il Festival di Trento, hanno chiesto la sua top tre con i migliori calciatori di sempre. Lo svedese ha risposto così: «La mia top tre? Ibra, Ibrahimovic e Zlatan (ride.ndr). No dai, tolgo me stesso dai tre posti. Direi al primo posto Ronaldo il Fenomeno, era il calcio. Quando guardi certi calciatori e tu vai il giorno dopo a ripetere quello che hanno fatto, quelli sono i giocatori che vuoi copiare che stimi e da cui impari».

«Un amico vero nel calcio? Maxwell era un amico vicino, siamo stati insieme a Ajax, Barcellona, PSG, Inter, abbiamo avuto lo stesso agente e siamo cresciuti insieme. È una bravissima persona, il più elegante visto in campo, gli voglio bene e parlo spesso con lui», ha aggiunto.

«Il difensore più cattivo che ho affrontato? I calciatori cattivi con rispetto sono una cosa, poi ci sono quelli che giocano per farti male. Mi piace quelli che entrano duri per farti stare centrato su te stesso, quelli mi servivano per alzare il livello. Maldini cattivo rispettoso, Nesta. E c'è Cordoba, Samuel, Chiellini era il mio preferito, eravamo giovani e c'erano grandi duelli», ha concluso.

(Fonte: festivalditrento.it)