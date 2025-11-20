FC Inter 1908
Il ct della Nazionale ha parlato ai microfoni di Sky Sport a seguito dei sorteggi dei playoff per accedere ai Mondiali
Il ct della Nazionale Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport a seguito dei sorteggi dei playoff per accedere ai Mondiali

Irlanda squadra fisica, con mentalità che non molla mai. Dobbiamo giocarcela. Sapevamo che saremmo dovuti passare dai playoff, il nostro è un percorso da migliorare. Guardiamo con fiducia. Stage? Non sta a me decidere, abbiamo un presidente. Normale che più giorni abbiamo per stare insieme, meglio è. Ci rivedremo alla trentesima di campionato, i giochi sono quasi fatti. Devo pensare a come stare a contatto coi giocatori, per parlare non solo di calcio.

MODULO - Il problema non è tattico, 3-5-2 o 4-4-2, i moduli hanno pro e contro. In questo momento dobbiamo lavorare sulla nostra fragilità, quando facciamo le cose fatte bene siamo competitivi. Non possiamo fare errori come quelli dell'altra sera. I moduli avremo tempo, studieremo gli avversari, come dovremo affrontare l'Irlanda del Nord e vedremo come fare meno danni possibili. 

CHIESA - Il problema di Chiesa lo sapete bene. Io lo chiamo a ogni convocazione, il problema non è Gattuso o il suo staff che non lo vedono. Il problema ce l'ha lui, non noi. 

