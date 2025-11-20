Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Dazn del derby in programma domenica sera. Una partita attesa da tutti i tifosi, ma naturalmente anche da tutti i giocatori: “Sto bene, in queste settimane ho lavorato in palestra e fuori. Mi manca solo il campo. Muscolarmente e a livello mentale sto molto bene".

I fratelli Thuram

Sui fratelli Thuram, Rabiot ha rivelato: “Marcus è un amico, ci siamo sentiti qualche giorno fa. Gli scriverò anche prima del derby, possiamo scherzare su queste cose ma non troppo. Parliamo un po' di tutto, mi ha chiesto se fossi libero in questi giorni durante la sosta per andare in un posto, ma dovevo lavorare e ho preferito rimanere concentrato sul mio recupero. Ma ci sentiamo spesso e abbiamo un bel rapporto. Più forte lui o Khéphren? Quando Marcus parla di suo fratello dice che è più forte, che ha più qualità, che è più giovane e ha ancora tanto da dimostrare. Io sono rimasto colpito da come Marcus sia diventato subito protagonista all'Inter in queste stagioni.”