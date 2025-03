Carmine Gautieri, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A

Carmine Gautieri, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “La lotta sarà a due fino alla fine, l’Inter ha qualcosa in più perché ha dimostrato di poter risolvere le partite in qualunque momento grazie alla qualità dei suoi calciatori”.