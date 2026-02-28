FC Inter 1908
Johan Vazquez, difensore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita di San Siro contro l'Inter
Marco Macca
Marco Macca 

Johan Vazquez, difensore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita di San Siro contro l'Inter.

 

Ecco le sue dichiarazioni:

"Arriviamo con l'atteggiamento di chi non guarda al passato. Giocare a San Siro contro l'Inter è sempre bello, ma è difficile. Vogliamo far punti e continuare con la fame avuta la settimana scorsa. De Rossi? Vuole trasmetterci continuità, mancano ancora tante partite e pertanto dobbiamo continuare così".

(Fonte: Sky Sport)

