Ange-Yoan Bonny, centravanti dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di campionato contro il Genoa: "Voglia di reazione dopo il Bodo? Abbiamo voglia di rialzarci e vincere: oggi faremo tutto il possibile per farlo.
Bonny: “C’è voglia di rialzarci e vincere. Crescita? Sono giovane, miglioro ogni giorno”
La fiducia di Chivu? Sono ancora giovane, ho la fortuna di poter crescere ogni giorno: sto crescendo ogni giorno. Più gol? Magari, c'è più voglia di far gol e aiutare la squadra".
