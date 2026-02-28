FC Inter 1908
Bonny: “C’è voglia di rialzarci e vincere. Crescita? Sono giovane, miglioro ogni giorno”

Ange-Yoan Bonny, centravanti dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di campionato contro il Genoa
Ange-Yoan Bonny, centravanti dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di campionato contro il Genoa: "Voglia di reazione dopo il Bodo? Abbiamo voglia di rialzarci e vincere: oggi faremo tutto il possibile per farlo.

La fiducia di Chivu? Sono ancora giovane, ho la fortuna di poter crescere ogni giorno: sto crescendo ogni giorno. Più gol? Magari, c'è più voglia di far gol e aiutare la squadra".

