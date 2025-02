«Sicuramente, perché in Conte c’è l’evoluzione continua. Rispetto al passato, ad esempio, ora porta le mezze ali dentro l’area, in maniera quasi sistematica. Non avrà Anguissa, e gli mancherà, ma provvederà con Billing o giocando sul palleggio di Gilmour. Non se ne starà buono, rassegnato: me lo immagino in questi giorni a trovare soluzioni».