Ai microfoni di TMW Radio, Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Lazio, ha fatto alcune previsioni sul cammino europeo delle squadre italiane:
Champions, chi può arrivare più lontano tra le italiane?
"La Juventus mi piace perché nelle difficoltà si è fermata e ha saputo reinterpretare la partita. Se sai soffrire, poi riesci a sfruttare qualche occasione. La Juve per me può fare bene, l'Inter è forte, anche con l'Arsenal che è molto forte ha dimostrato qualcosa".
(Fonte: TMW Radio)
