Ai microfoni di TMW Radio, Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Lazio, ha fatto alcune previsioni sul cammino europeo delle italiane
Ai microfoni di TMW Radio, Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Lazio, ha fatto alcune previsioni sul cammino europeo delle squadre italiane:

Champions, chi può arrivare più lontano tra le italiane?

"La Juventus mi piace perché nelle difficoltà si è fermata e ha saputo reinterpretare la partita. Se sai soffrire, poi riesci a sfruttare qualche occasione. La Juve per me può fare bene, l'Inter è forte, anche con l'Arsenal che è molto forte ha dimostrato qualcosa".

