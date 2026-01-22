“Una necessità reale quella di guardare ai portieri. Trovare un portiere all’altezza dell’Inter non sarà facile. Sommer è in scadenza, dopo un periodo di flessione sta cercando di riprendersi. Martinez è stato pagato tanto e va certamente valorizzato. Oggi, sarebbe il top per l’Inter prendere Svilar: la Roma dovrà considerare anche i paletti del fair play e l’Inter potrebbe fare un grande colpo”.