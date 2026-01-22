L'agente Fifa, intervistato da Top Allenatori, ha parlato del futuro della porta dell'Inter con Sommer in scadenza di contratto a fine stagione:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Spinosi (agente Fifa): “Post Sommer deve essere Svilar. Inter può fare il grande colpo”
news
Spinosi (agente Fifa): “Post Sommer deve essere Svilar. Inter può fare il grande colpo”
L'agente Fifa, intervistato da Top Allenatori, ha parlato del futuro della porta dell'Inter con Sommer in scadenza di contratto a fine stagione
“Una necessità reale quella di guardare ai portieri. Trovare un portiere all’altezza dell’Inter non sarà facile. Sommer è in scadenza, dopo un periodo di flessione sta cercando di riprendersi. Martinez è stato pagato tanto e va certamente valorizzato. Oggi, sarebbe il top per l’Inter prendere Svilar: la Roma dovrà considerare anche i paletti del fair play e l’Inter potrebbe fare un grande colpo”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA