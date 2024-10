«Quel marziano che due anni fa, appena arrivato in Italia, sedusse chiunque, me compreso: il primo Kvara, che era immarcabile. E se ritrova quegli spunti...».

«Con tutto il rispetto per i giocatori, io voto Conte. E con lui Lukaku sa come riemergere. Entrerà in condizione per le partite che contano, quelle che stanno arrivando».