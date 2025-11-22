L'ex centrocampista del Milan Giunti, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della grande sfida di domani con l'Inter
Giunti: “Se Milan inizia a far punti con continuità è dura per tutti. Lautaro il più pericoloso”
Che gara si aspetta domani?
«Agonisticamente tirata e come al solito, sentita al massimo. Non chiedetemi il risultato o la favorita, ma il Milan con Allegri ci arriverà carico e preparato».
Chi sarà decisivo per i rossoneri?
«Modric che per me è... il calcio. Quando tocca il pallone, è uno spettacolo».
E per l’Inter?
«I quattro attaccanti si integrano tutti alla perfezione. Chiunque Chivu scelga, non sbaglia. Lautaro, però, è il più pericoloso».
Il campionato sarà un lungo... derby per lo scudetto?
«Assolutamente sì. La classifica è corta e, dopo il cambio dell’allenatore, la Juve non è fuori dalla corsa perché Inter e Roma hanno già perso tre incontri. Tanti... Se Max inizia a far punti con continuità, sarà dura per tutti».
