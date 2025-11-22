FC Inter 1908
Giunti: “Se Milan inizia a far punti con continuità è dura per tutti. Lautaro il più pericoloso”

L'ex centrocampista del Milan Giunti, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della grande sfida di domani con l'Inter
Andrea Della Sala 

Che gara si aspetta domani?

«Agonisticamente tirata e come al solito, sentita al massimo. Non chiedetemi il risultato o la favorita, ma il Milan con Allegri ci arriverà carico e preparato».

Chi sarà decisivo per i rossoneri?

«Modric che per me è... il calcio. Quando tocca il pallone, è uno spettacolo».

E per l’Inter?

«I quattro attaccanti si integrano tutti alla perfezione. Chiunque Chivu scelga, non sbaglia. Lautaro, però, è il più pericoloso».

Il campionato sarà un lungo... derby per lo scudetto?

«Assolutamente sì. La classifica è corta e, dopo il cambio dell’allenatore, la Juve non è fuori dalla corsa perché Inter e Roma hanno già perso tre incontri. Tanti... Se Max inizia a far punti con continuità, sarà dura per tutti».

