Spalletti: “La Juve deve alzare il livello. Sullo scudetto ho detto…”

Il commento dell'allenatore bianconero ai microfoni di DAZN dopo il pari contro la Fiorentina
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Siamo stati troppo scolastici nel primo tempo e abbiamo fatto degli errori che probabilmente da un punto di vista di qualità non possiamo permetterci perché il nostro livello deve essere superiore a quello fatto vedere. Dobbiamo alzare il livello di tutto per poter venire in campi insidiosi come questo è vincere. Chiaro che era un campo difficile perché la Fiorentina è sotto il livello rispetto di potenzialità ed era in un momento difficile. Vanoli lo conosciamo bene e la sua passione e attitudine a far correre e lottare i giocatori è tanta. Ma noi dobbiamo fare di più, alzare il livello». Così Luciano Spalletti ha commentato il pari della Juve contro la Fiorentina. 

-Ambizioni della Juve, ne aveva parlato: conferma? 

Non ho detto che si deve vincere lo scudetto ma ambire a vincerlo, sono due cose diverse. Penso di poter riuscire a far dare ai giocatori di più di quanto fatto oggi. Il silenzio dei ragazzi nello spogliatoio mostra che non sono contenti della loro prestazione. Ma dobbiamo andare sui campi e mostrare un calcio differente, noi siamo quello che facciamo vedere ecco. 

-Yldiz in difficoltà? 

Lo abbiamo trovato poco, abbiamo riportato palla verso la difesa. Serve sicuramente a saltare un passaggio per trovare spazio dentro. Abbiamo sbagliato anche i passaggi là davanti e bisogna quindi alzare il livello, ripeto, è tutto lì. 

-Cori razzisti contro Vlahovic? 

Dusan ha un carattere di quelli che più gli vanno addosso e più reagisce positivamente. Ma da un punto di vista sociale dobbiamo farla finita per usare stadi per fare robe che non hanno senso nello sport. Imbruttiamo il calcio perché è una cosa il calcio che se non ci fosse la vita sarebbe più triste. Dobbiamo migliorare in questo. 

(Fonte: DAZN)

