"In certi casi si cerca in maniera lucida di analizzare. I media dopo Verona parlavano di ipotesi scudetto, è un momento delicato. Nei prossimi giorni analizzeremo per rimediare. Dobbiamo avere equilibrio, prendere 7 gol vuol dire che la squadra ha perso equilibrio, prima psicologico e poi tattico per ripartire. La squadra in campionato ha fatto qualche passo falso ma ha rimesso le cose a posto, dobbiamo ritrovarlo tutti insieme. E' la prima volta che la squadra si inceppa in due partite di fila, dobbiamo toccare tutti i temi, tatticamente ci penserà il mister, dal punto di vista psicologico anche ma tutti insieme dobbiamo ritrovare l'equilibrio"