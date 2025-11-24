“C’è un principio di democrazia, ci sono paesi che hanno più consenso perché si vota a livello internazionale. Il regolamento è noto, è inutile ricercare delle anomalie. Se esiste un ranking forse un piccolo vantaggio l’Italia che è nona dovrebbe averlo rispetto ad altre realtà. Queste percentuali sono tutte questioni politiche che dovranno essere presentate un minuto dopo la definizione del Mondiale. Credo che un’Italia che non va al Mondiale sia un danno per i tifosi e per l’immagine del calcio italiano, ma anche per chi organizza questi tornei. L’Italia è un brand che attira e attrae, i risultati si conquistano col lavoro e sul campo, non solo perché ti chiami Italia. L’Italia non va ai Mondiali perché non vince, abbiamo una realtà calcistica diversa rispetto a 25 anni fa. All’epoca era inimmaginabile per Malta una vittoria in Finlandia o un 2-2 al 90esimo contro la Polonia. Io non mi affaccio a questi discorsi, è storia e la citiamo, ma quello che conta è vincere contro l’Irlanda del Nord, che è una partita decisiva. Non dobbiamo commettere lo stesso errore commesso con la Macedonia del Nord”.