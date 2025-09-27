Francesco Graziani, intervistato da tuttocagliari.net, ha analizzato i temi principali di Cagliari-Inter: "Al di là del fattore campo, naturalmente l'Inter è favorita. I nerazzurri sono nettamente più forti e hanno obiettivi completamente diversi rispetto a quelli del Cagliari. Detto questo, sappiamo che in una partita singola i valori tecnici possono essere azzerati. Abbiamo visto recentemente l'Empoli battere la Juventus o la Cremonese sbancare San Siro… In più i rossoblù isolani sono partiti bene e sembrano volare sulle ali dell'entusiasmo. Avranno voglia di creare problemi ai nerazzurri, e ci sono tutti i presupposti affinché possano riuscirci. Poi non dimentichiamoci che gli episodi, in una partita di calcio, possono scompaginare le carte e ribaltare qualsiasi sentenza apparentemente già scritta".