Francesco Graziani, intervistato da tuttocagliari.net, ha analizzato i temi principali di Cagliari-Inter: "Al di là del fattore campo, naturalmente l'Inter è favorita. I nerazzurri sono nettamente più forti e hanno obiettivi completamente diversi rispetto a quelli del Cagliari. Detto questo, sappiamo che in una partita singola i valori tecnici possono essere azzerati. Abbiamo visto recentemente l'Empoli battere la Juventus o la Cremonese sbancare San Siro… In più i rossoblù isolani sono partiti bene e sembrano volare sulle ali dell'entusiasmo. Avranno voglia di creare problemi ai nerazzurri, e ci sono tutti i presupposti affinché possano riuscirci. Poi non dimentichiamoci che gli episodi, in una partita di calcio, possono scompaginare le carte e ribaltare qualsiasi sentenza apparentemente già scritta".
Graziani: “Inter non ha ancora superato il trauma dell’anno scorso. Favorita sul Cagliari, ma…”
L'ex attaccante analizza così la sfida in programma questa sera: "I valori tecnici possono essere azzerati"
Lei a cosa attribuisce le difficoltà accusate dall'undici di Chivu in questo avvio di stagione così incerto e altalenante?
"Per me l'Inter si porta appresso le scorie del finale della stagione precedente. Non si è ancora ripresa dalla delusione dello scudetto perso e dalla batosta incassata in finale di Champions League. Anche perché è vero che è arrivato un nuovo allenatore, ma è altrettanto vero che Chivu non ha cambiato praticamente niente dal punto di vista tattico rispetto alla gestione Inzaghi: il sistema di gioco è sempre quello, così come - più o meno - gli interpreti. Il fatto è che sotto il profilo psicologico Lautaro e compagni non hanno ancora superato il trauma dell'anno scorso".
