Doppio grande ex della partita tra Cagliari e Inter, Gianfranco Matteoli, campione d'Italia con i nerazzurri nel 1988-89, ha rilasciato queste dichiarazioni

Doppio grande ex della partita tra Cagliari e Inter, Gianfranco Matteoli, campione d'Italia con i nerazzurri nel 1988-89, ha rilasciato queste dichiarazioni a tuttocagliari.net:

"Partiamo dal presupposto che la squadra è molto forte. Però quando ti capita di vivere un finale di stagione come quello dell’anno scorso, che ha privato l’Inter sia del campionato che della Champions League, è normale che ti resti addosso qualche scoria. Ci vorrà del tempo: piano piano i nerazzurri torneranno ad essere competitivi su tutti i fronti".